Incendio Metaponto, assessore Latronico: “Vicini ai cittadini”

“Le fiamme che hanno aggredito Metaponto non hanno solo minacciato case e persone. Hanno colpito l’intero patrimonio ambientale e messo in pericolo un ecosistema che rappresenta un presidio naturale di straordinaria importanza per tutta la regione”. È il commento dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ribadisce la piena vicinanza e solidarietà della Regione Basilicata alle comunità duramente colpite, ringraziando tutte le forze che si sono mobilitate con tempestività per affrontare l’emergenza.

“Siamo vicini ai cittadini di Metaponto e Bernalda – dice l’assessore – che hanno vissuto ore di angoscia di fronte a un incendio devastante. La macchina dei soccorsi ha dimostrato efficienza e umanità. Il sistema sanitario regionale, attraverso il servizio di emergenza 118, ha attivato con tempestività le misure di allerta sanitaria territoriale, garantendo assistenza immediata alla popolazione. Superata l’emergenza – aggiunge Latronico – dovremo aprire una riflessione seria su come rafforzare la prevenzione e proteggere il patrimonio boschivo e naturale dell’intero comprensorio metapontino, un bene collettivo di valore inestimabile.

Un ringraziamento particolare va a tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e del sistema sanitario regionale che con dedizione, competenza e spirito di servizio hanno contenuto i rischi per l’incolumità delle persone e limitato danni ancora più gravi. Solidarietà e un plauso agli operatori turistici e all’amministrazione comunale che hanno affrontato la prima emergenza con pragmatismo e determinazione.

La Regione – conclude Latronico – continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e ad assicurare il massimo impegno istituzionale per la sicurezza, la salute e la tutela ambientale del territorio”.

