Incendio Lido Azzurro, la costa ionica brucia ancora

TARANTO: Un altro incendio ha colpito la costa ionica.

A bruciare, ancora una volta, è una pineta. Come accaduto ieri a Lido Silvana, anche oggi le fiamme hanno inghiottito un’area verde, questa volta di Lido Azzurro. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di venerdì 1 agosto, e ha rapidamente bruciato la pineta.

Il rogo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Taranto, dell’Arif Puglia e il supporto aereo di un canadair, che ha effettuato diversi lanci d’acqua per tentare di domare le fiamme. Il vento e le alte temperature hanno reso l’intervento particolarmente complesso.

Scene già viste, a poca distanza e a poche ore di differenza. Il territorio tarantino continua a bruciare.

Intanto, resta la ferita ambientale: ettari di pineta ridotti in cenere, fauna distrutta, aria irrespirabile. Le autorità sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e fare chiarezza sulle cause del rogo.

Immagini Francesco Manfuso

