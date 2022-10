BRINDISI- Tragedia sfiorata grazie al repentino intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio scoppiato sul balcone di un condominio di via Pordenone, a Brindisi: le fiamme hanno raggiunto l’asciugatrice, un divano in plastica e la tapparella.

L’anziana donna residente nell’appartamento fortunatamente era a casa della vicina e non è rimasta intossicata quando le fiamme sono divampate nella mattina del 14 ottobre. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a spegnere l’incendio con non pochi problemi perché arrivati nell’appartamento per il troppo fumo non si è compreso dove fosse l’incendio. Dopo le operazioni di spegnimento e assicurato che non vi fossero problemi tecnici alla casa, la donna è potuta rientrare.