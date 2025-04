Incendio in un immobile disabitato a Taranto

TARANTO: Un incendio è divampato nel pomeriggio in un immobile disabitato e dichiarato inagibile, situato al quarto e ultimo piano di uno stabile in via Cugino, a Taranto. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16.00 all’interno dell’edificio, dove erano presenti rifiuti, vecchi mobili e materassi, segno che il luogo potrebbe essere stato frequentato da persone senza fissa dimora.

Non si registrano feriti né danni strutturali agli edifici circostanti, ma le cause dell’incendio restano ancora da accertare. Secondo le prime ipotesi, al vaglio degli inquirenti, a provocare il rogo potrebbe essere stata una cicca di sigaretta abbandonata. Resta da chiarire se al momento dell’incendio qualcuno si trovasse all’interno dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Foto Francesco Manfuso

