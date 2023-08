Incendio in un garage, auto distrutte e famiglie evacuate

Sono tutte da chiarire le cause dell’incendio divampato questa mattina in un garage di Viale Indipendenza, zona Mater Domini, a Mesagne. Due auto sono state distrutte dalle fiamme che hanno causato notevoli disagi, fortunamente senza gravi conseguenze, ad alcune famiglie che risiedono nello stabile che ospita il box e che sono state evacuate. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i residenti oltre al luogo in cui si è verificato l’incendio.

