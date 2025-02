Incendio in un autoparco a Massafra: sei auto distrutte

Un incendio è divampato nella serata di martedì 25 febbraio, intorno alle 22, all’interno di un autoparco situato a Massafra. Le fiamme hanno completamente distrutto sei autovetture parcheggiate nell’area.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Massafra e i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castellaneta e Grottaglie, che hanno rapidamente domato l’incendio, evitando ulteriori danni.

Al momento sono in corso le indagini per accertare l’origine del rogo. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti nell’autoparco per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

(foto Francesco Manfuso)

