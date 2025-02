Incendio in un appartamento di Avetrana: un carabiniere intossicato, salvate due donne con disabilità

AVETRANA: Momenti di grande paura ieri sera ad Avetrana, dove si è sfiorata la tragedia a causa di un incendio divampato intorno le 23,00, in Via degli Imperiali, in un appartamento abitato da due donne, entrambe con disabilità. La madre anziana allettata e la figlia con cecità sono state messe in salvo grazie all’ intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Manduria e dei carabinieri giunti rapidamente entrambi sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato dal camino acceso, da cui sarebbero partite le fiamme che in pochi istanti hanno avvolto la cucina, l’unica stanza colpita dall’incendio. Uno dei primi soccorritori è stato un militare della compagnia di Manduria che è entrato nell’appartamento senza esitazione per cercare di aiutare le due donne rimanendo però intossicato. A trarlo in salvo è stato il capo reparto dei vigili del fuoco di Manduria, Leonardo Mazza. Il militare e le due donne sono state trasportate all’ospedale Giannuzzi della città messapica per ricevere le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso non sono state semplici: il fumo denso e l’alta temperatura hanno reso complicato l’accesso nell’appartamento. L’anziana, impossibilitata a muoversi autonomamente, è stata estratta dal letto e fatta uscire attraverso una finestra da Via delle Mure Antiche. I vigili del fuoco hanno agito con grande rapidità e professionalità riuscendo a scongiurare il peggio e a mettere in salvo entrambe le donne.

Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei soccorritori, nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze gravi e tutte e tre, compreso il militare sono ora fuori pericolo.

