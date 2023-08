Incendio in Salento: evacuate alcune strutture ricettive

Un incendio è divampato a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce dove da alcune ore bruciano ettari di vegetazione. A causa del rogo sono state evacuate alcune strutture ricettive del comune che si trova lungo il litorale salentino e diverse abitazioni non distanti dalle zone interessate dalle fiamme. Sul posto stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco, insieme a volontari della Protezione Civile. Sono in corso anche interventi di spegnimento con il supporto di Canadair.

Anche per coordinare gli interventi il ​​Comune di Santa Cesarea Terme ha attivato il Coc (centro operativo comunale). Non sono stati segnalati al momento feriti. A quanto si apprende le operazioni di evacuazione, dalle strutture ricettive e dalle abitazioni, sono state disposte per favorire le operazioni di spegnimento delle fiamme. L’incendio ha distrutto alcuni ettari di vegetazione in località Belvedere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp