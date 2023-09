Incendio Iacovone: sindaco Melucci, ‘Individuare responsabili’

L’amministrazione comunale ha avviato tutte le verifiche di natura amministrativa rispetto all’episodio verificatosi nella serata di domenica 3 settembre all’interno dello stadio “Erasmo Iacovone”.

Gli uffici tecnici stanno quantificando i danni provocati dall’incendio scoppiato nell’area della curva sud e l’intera macchina amministrativa si è messa a disposizione degli inquirenti per consentire il tempestivo accertamento delle responsabilità.

«Al netto di queste verifiche imprescindibili – dice in una nota Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto –, dobbiamo concentrarci sull’episodio e condannarne senza remore la gravità. Quel che è accaduto allo stadio “Erasmo Iacovone”, dopo la festa per l’esordio di campionato, è inammissibile, si scontra violentemente con il concetto di sport e di sana competizione che coltiviamo. Ci auguriamo che i responsabili vengano presto individuati dall’autorità giudiziaria, nel frattempo mi preme ringraziare i Vigili del Fuoco e tutte le forze dell’ordine per l’encomiabile lavoro svolto in queste ore».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp