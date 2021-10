Incendio | Fiamme distruggono due auto a Muro, indagini in corso. [Video]

Paura nel pomeriggio di oggi in via Malta a Miro Leccese per l’incendio che si è verificato nei pressi del Conad, proprio nel parcheggio nel supermercato. Un’auto è stata avvolta dalle fiamme e le lingue di fuoco hanno ben presto divorato un’altra autovettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e i carabinieri per le indagini. Potrebbe essersi trattato di autocombustione, data l’ora, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. Al vaglio le immagini di sorveglianza presenti in zona.