Incendio Eco Ambiente Sud, “Sarà fatta chiarezza su eventuali responsabilità”

FASANO – Mentre i vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio all’interno del deposito di Eco Ambiente Sud, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria rassicura la cittadinanza e promette che sarà fatta chiarezza nell’individuazione di eventuali responsabilità.

Valori della qualità dell’aria ancora nella norma, da un lato. I pericoli dell’intervento di bonifica legato al collasso della tettoia dall’altro. Solo dopo, finita l’emergenza, sarà il tempo dei bilanci, di valutare i danni, di comprendere le cause di quanto accaduto e di individuare eventuali responsabilità.

Incendio Eco Ambiente Sud, il messaggio del sindaco

Non usa giri di parole il sindaco di Fasano Zaccaria che, da giorni, monitora in prima persona, al fianco di vigili del fuoco e forze dell’ordine, le operazioni di spegnimento del rogo del deposito di Eco Ambiente Sud, ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, con sede in contrada Fascianello, sulla Statale 16 in direzione Bari.

Zaccaria, con un videomessaggio, ha voluto rassicurare cittadini, e non solo, sulla situazione di queste ore.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Non si esclude alcuna pista. E finita l’emergenza si cercherà, senza distrazioni, la verità sul terribile incendio di contrada Fascianello.

