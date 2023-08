GANDOLI (TA) – Inaspettato epilogo durante i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Gandoli, località balneare turistica della Marina di Leporano, vicino a Taranto, a causa di un vasto incendio. Sono Stati vissuti momenti di apprensione sia tra la tanta gente intervenuta per la popolare festa, che tra gli automobilisti di passaggio. Il fuoco si sarebbe sviluppato dopo l’accensione dei fuochi pirotecnici, ma la causa del rogo non è stata accertata. Le fiamme si sono rapidamente propagate in una vasta area dove c’era una grande quantità di sterpaglie, minacciando le vicine abitazioni. I Vigili del Fuoco di Taranto sono intervenuti sul posto con due mezzi, per gestire la sicurezza sono intervenuti anche i Carabinieri, non ci sono state conseguenze per le persone.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp