VILLA CASTELLI- Una è stata data alle fiamme nel distributore di benzina sito sulla strada provinciale 50, l’altra è andata a fuoco in via Giordano: notte di interventi a Villa Castelli per i vigili del fuoco di Brindisi, del distaccamento di Grottaglie (Taranto) e di Francavilla Fontana. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali.

È accaduto intorno all’1 del 29 settembre quando alla centrale operativa è giunto l’allarme delle auto a fuoco. La prima, è stata data alla fiamme sul piazzale della benzina sulla provinciale 50, alle porte del paese e si tratta di una Fiat Uno risultata rubata. L’altra, una Opel Astra è stata incendiata in via Giordano nello stesso arco di tempo.

Al vaglio degli investigatori di Francavilla Fontana, le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore per cercare elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incendio. Intanto, i carabinieri indagano anche sul furto dell’auto poi data alla fiamme. Stessa attività d’indagine è svolta per l’incendio che ha coinvolto l’Opel Astra di via Giordano. Sembrerebbe, dalle prime informazioni, che l’incendio di entrambe le auto sia di origine dolosa.