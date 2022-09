CEGLIE MESSAPICA- Fortunatamente non ci sono feriti e nessuno è stato intossicato nell’incendio scoppiato nella notte a causa di due auto andate a fuoco in un garage: una intera palazzina di otto famiglie è stata evacuata.

È accaduto a Ceglie Messapica, in via Luca Valente, quando intorno all’1.40 del 27 settembre è arrivata la chiamata di intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti tre automezzi con dieci uomini, le ambulanze e i carabinieri della locale stazione.

A fuoco sarebbero andate due auto parcheggiate nel garage ubicato sotto l’edificio con otto appartamenti. Abitazioni evacuate dai vigili del fuoco a causa dell’esposizione delle strutture portanti a elevata temperatura e il coinvolgimento con compromissione della funzionalità degli impianti di servizio. In corso gli accertamenti per verificare l’agibilità dello stabile e decidere se far rientrare nei propri appartamenti le famiglie o meno. Sul posto anche i tecnici del comune che provvedono a una sistemazione momentanea delle famiglie occupanti la palazzina. A indagare sulle possibili cause che hanno provocato l’incendio delle due auto, i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica.