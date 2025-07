Incendio doloso a Campi Salentina, brucia tenuta agricola

Un incendio di chiara natura dolosa ha colpito nella notte l’azienda agricola Tenuta Caputo Pompilio, situata in via Vecchia Brindisi a Campi Salentina, in provincia di Lecce. Le fiamme hanno interessato due distinti depositi di balle di fieno, posizionati in aree diverse della proprietà.

Gli animali da allevamento presenti nell’azienda non sono stati raggiunti dalle fiamme grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della rigenerazione continua delle fiamme e della presenza della linea elettrica aerea da 20 mila volt, che è stata disattivata dal personale dell’Enel per consentire le operazioni in sicurezza.

I danni alle strutture agricole sono ingenti e le forze dell’ordine stanno ora indagando per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

