SAN SEVERO – Torna la paura a San Severo a seguito del quarto episodio incendiario dall’inizio del 2022. Un rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto la scorsa notte la pizzeria ‘A Chiang’ in Via Soccorso. Il proprietario aveva chiuso il locale pochi minuti prima che divampasse l’incendio. Il locale è stato dichiarato inagibile, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo, messo in sicurezza l’intera area, e avviato gli accertamenti per stabilirne la natura.