Incendio distrugge 2 auto nel brindisino, si indaga

Un incendio divampato nella notte a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ha distrutto due auto. Sull’episodio indagano i carabinieri per accertare la natura del rogo. Le fiamme hanno danneggiato anche il portone d’ingresso e la finestra di un’abitazione, raggiungendo un cavo Enel. Sul posto, in via Palma, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del servizio elettrico per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author