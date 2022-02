TORCHIAROLO- Hanno preso fuoco vecchie porte, cassette di legno, impalcature, botti e materiale varie per l’edilizia: è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Brindisi con due automezzi per domare le fiamme divampate in un deposito all’aperto.

È accaduto intorno alle 4 circa del 24 febbraio quando i pompieri sono intervenuti a Torchiarolo in via Giuseppe Verdi per un incendio in un deposito edile all’aperto. Fortunatamente nessun ferito e sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per indagare sulle cause dell’incendio.