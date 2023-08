Incendio danneggia due auto a Lucera: indagini

Indagini in corso per risalire alle cause di un incendio che la scorsa notte ha danneggiato due auto parcheggiate una accanto all’altra in via Scarano, a Lucera, nel foggiano. Si tratta di un Mercedes C220 e una Porsche Cayenne. Le due vetture sono di proprietà di un infermiere e di un commerciante residenti fuori regione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

