Incendio al carcere di Bari, fiamme dalle celle

BARI – Un incendio è divampato questa mattina all’interno delle mura del carcere di Bari. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno impiagato un po’ per spegnere le fiamme. L’intensa colonna di fumo intenso fuoriusciva dalle finestre del penultimo piano della struttura di viale Giovanni XXIII. Al momento non è noto se le fiamme siano di natura dolosa o siano frutto di un cortocircuito, come non si sa se ci siano feriti o intossicati Indagini in corso

