MESAGNE- Fortunatamente non è accaduto nulla di grave in questa domenica 28 novembre, in via Toti a Mesagne, quando un letto ha preso fuoco a causa di una stufa elettrica troppo vicina alla coperta: sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Brindisi e i carabinieri della locale stazione.

Tanto spavento per il 54enne che ha voluto scaldarsi nella notte. Ma la stufa elettrica è stata sistemata troppo vicina al letto al punto che il forte calore emanato ha interessato la coperta del letto, poi il lenzuolo e la struttura, rimasta danneggiata. È stato lui stesso, intorno alle 3.30, a chiamare i vigili del fuoco che sono accorsi nell’abitazione di via Enrico Toti da dove fuoriusciva del fumo: il letto ha preso fuoco, ma fortunatamente le fiamme non hanno divampato in altre stanze. Salvo per miracolo il 54enne grazie al repentino intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la camera da letto.