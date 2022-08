BARLETTA – Tiene ancora banco l’incendio divampato a Barletta la scorsa domenica. Le fiamme che si sono alzate in via Andria, in corrispondenza di un deposito di rifiuti nell’area dell’ex mattatoio, sono state domate dopo diverse ore, con una zona colma di pneumatici abbandonati che fortunatamente non è stata intaccata dal fuoco.

Mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le responsabilità dell’incendio e la relativa dinamica, i giorni successivi sono stati caratterizzati da numerose polemiche relative ai mancati controlli su un’area in disuso, destinata però alla costruzione della futura sede operativa dei Vigili del Fuoco.

Nella giornata di mercoledì, il Comune di Barletta ha emesso due ordinanze a firma del sindaco Cosimo Cannito. La prima è rivolta al Demanio dello Stato, attualmente proprietario dell’area in cui è divampato l’incendio. L’ente titolare dell’immobile e delle sue zone circostanti dovrà provvedere alla messa in sicurezza dei rifiuti bruciati, i cui residui sono ancora all’interno del deposito. Ne verrà disposta la copertura con teli impermeabili per evitare ulteriori danni e per limitare fuoriuscite dannose in termini ambientali.

La seconda ordinanza riguarda il divieto di raccolta di prodotti agricoli entro 500 metri dal luogo dell’incendio, in attesa di accertamenti sulle conseguenze delle fiamme e delle polveri su tutta la zona circostante. Allo stesso modo, è fatto divieto alla cittadinanza di mettere in vendita ed acquistare prodotti agricoli derivanti dalla stessa area. Polizia, Guardia di Finanza ed enti ambientali proseguono nell’analisi dell’accaduto.