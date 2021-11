FASANO- Non è escluso il dolo nell’incendio divampato nella notte di ieri, 18 novembre, nella zona industriale di Fasano: completamente distrutto un autobus privato parcheggiato da tempo in una carrozzeria. Sul posto i carabinieri della compagnia di Fasano e i pompieri.

Son dovute intervenire due squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni con un autobotte e altri due mezzi, intorno all’1.20, per domare le fiamme che hanno avvolto un autobus in sosta da diverso tempo nel parcheggio di una carrozzeria. Dopo averlo messo in sicurezza, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno inviato un’attività d’indagine volta a comprendere se la causa dell’incendio sia da avvalorare al dolo o a un corto circuito, che ha ridotto in ferraglia l’auto bus di linea regolarmente parcheggiato e ricoverato da tempo nella carrozzeria della zona industriale.