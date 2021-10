BRINDISI- È di tre auto il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte tra il 21 e 22 ottobre che ha danneggiato i veicoli parcheggiati sulla rampa di ingresso di un condominio a Santa Chiara: indagano i poliziotti della Questura di Brindisi.

È accaduto in via San Martino della battaglia, intorno alle tre, quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme, allertati dai vicini che hanno udito lo scoppio e l’odore di bruciato.

In via San Martino della battaglia si sono recati anche gli agenti della Questura di Brindisi che hanno avviato un’attività d’indagine. Al momento, non si esclude né la pista del dolo, né quella che potrebbe far pensare al corto circuito di uno dei tre mezzi che ha poi potuto coinvolgere le altre due auto.