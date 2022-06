TAURISANO- È stata avvolta dalle fiamme una Fiat Punto di colore bianco parcheggiata in una via pubblica: sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase.

È accaduto alle 2 della notte del 20 giugno quando, per cause in fase di accertamento, i pompieri sono stati allertati per intervenire a Taurisano, in via Bolzano. I vigili hanno domato e spento le fiamme, messo in sicurezza la zona e fortunatamente nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sono in contro indagini per stabilire le cause che hanno generato il rogo.