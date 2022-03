MESAGNE- L’inquilina del terzo piano si è svegliata nel cuore della notte per il forte odore di fumo, il suo salone era avvolto dalla nebbia ed è corsa a chiamare il marito: un incendio è divampato al primo piano di un condominio di via Manfredi Svevo, situato nei pressi del castello di Mesagne.

È accaduto intorno alle 3.30 quando una squadra dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta per domare le fiamme che hanno avvolto una cucina dell’appartamento al primo piano. La famiglia occupante l’abitazione è scesa in strada per mettersi in sicurezza e i vigili del fuoco hanno pensato a mettere in salvo anche i due gatti della donna.

L’intero condominio è stato poi evacuato e anche la famiglia del terzo piano con i propri mici è dovuta scendere in strada per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza gli appartamenti e scongiurare pericoli peggiori per tutti.

Fortunatamente l’incendio non ha registrato feriti, ma ingenti sono i danni provocati alla cucina e alle altre stanze dell’appartamento sito al primo piano e tanto fumo nero sui mobili e sulle pareti dell’appartamento al secondo e terzo piano.

Al termine dell’intervento il personale del comando vigli del fuoco di Brindisi ha effettuato le valutazioni tecniche in merito alle possibili criticità strutturali causate dall’esposizione della struttura alle alte temperature e comunicato agli Enti preposti disposizioni tecniche da adottare al fine di assicurare l’incolumità privata dei cittadini.