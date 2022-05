MESAGNE- Fortunatamente non ci sono feriti gravi nell’incendio scoppiato intorno alle 18 del 19 maggio a Mesagne: una famiglia di origine albanese ha dovuto abbandonare il proprio appartamento per mettersi in salvo.

La causa, stando alle prime informazioni, pare sia da attribuire al corto circuito di un caricabatterie lasciato sul divano. È accaduto in via Accademia Affumicati quando un padre ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti di Polizia locale per dirigere il traffico e procedere alla chiusura della strada. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento. Ma fortunatamente per la famiglia solo tanta paura, anche se secondo i vigili del fuoco la casa è inagibile e non potrà rientrarci fino a quando l’ufficio tecnico ne autorizzerà nuovamente l’ingresso.