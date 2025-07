Vasto incendio tra Andrano e Tricase: ancora emergenza in Salento

Il Salento continua a bruciare. Nelle scorse ore un vasto incendio, il secondo a distanza di pochi giorni, è divampato nelle campagne che collegano Tricase ad Andrano. Le fiamme alte, alimentate dal vento, sono giunte a pochi metri dalle abitazioni e si sono propagate fino alle vicinanze della cripta andranese della Madonna dell’Attarico.

Una zona impervia di macchia mediterranea che ha reso complicato l’intervento dei mezzi pesanti dei vigili del fuoco, costretti a fare numerose manovre e a tentare diversi itinerari prima di raggiungere il fuoco. Sul posto sono intervenuti personale e mezzi provenienti dall’Emilia-Romagna, inviati per rafforzare la risposta all’emergenza in corso.

Nell’ultimo fine settimana, infatti, sono stati 83 gli interventi effettuati in 24 ore dalle squadre dei vigili del fuoco della provincia di Lecce, a fronte di centinaia di richieste pervenute alla sala operativa. A Casarano, le fiamme diffuse hanno reso necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie; un incendio in prossimità della zona abitata si è verificato anche a Novoli. A prendere fuoco a Maglie è stata invece un’estesa area boscata. Lo stesso è accaduto a Gagliano del Capo, in una località impervia e difficile da raggiungere.

Alle attività sul campo hanno preso parte anche le associazioni di volontariato di protezione civile. Ma nonostante il massiccio impegno dispiegato, il numero delle richieste di soccorso continua a superare la capacità di azione immediata, rendendo necessaria una selezione degli interventi secondo criteri di priorità, con precedenza ai casi che presentano rischio per la vita o per l’incolumità pubblica.

