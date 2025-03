Incendio all’Iiss Montale di Rutigliano: denunciati 4 minori e un maggiorenne

BARI – Sarebbero gli autori di un incendio divampato meno di un mese fa, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, nelle stanze dell’Istituto Superiore Montale – Alpi di Rutigliano, con danni per svariate migliaia di euro. I carabinieri denunciano quattro 17enni e un 18enne, presunti autori del rogo. Per loro l’accusa è di danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio aggravato nonché per furto aggravato. I fatti quindici giorni fa. Il rogo di chiara natura dolosa, aveva coinvolto l’ingresso principale, la stanza professori e l’ufficio di presidenza. Gli autori del reato, dopo aver rotto un vetro della finestra della biblioteca, si sarebbero introdotti nella scuola e, dopo aver saccheggiato il bar, avevano ammassato carta e altro materiale incendiando tutto con l’alcool. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, hanno consentito l’individuazione dei presunti colpevoli grazie all’identificazione di uno di loro e alla sua iniziale ammissione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author