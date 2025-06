Incendio al Belvedere di Lucera, Tutolo: “Capitanata ferita, chi sa denunci”

Un vasto incendio ha devastato nel pomeriggio di domenica la collina del Belvedere di Lucera, lasciando dietro di sé ettari di vegetazione distrutta. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno bruciato centinaia di alberi, arbusti e piante, colpendo duramente uno dei polmoni verdi più significativi del territorio.

“È una ferita profonda per tutto il territorio della Capitanata”, ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia, commentando quanto accaduto. “Ogni lucerino ha vissuto con dolore e apprensione quelle ore”, ha aggiunto, evidenziando come si tratti dell’ennesimo episodio che ogni estate colpisce l’area, a causa di incendi di probabile origine dolosa.

L’emergenza ha richiesto l’intervento di tre Canadair, con prelievo d’acqua dalla diga di Occhito, risorsa vitale per l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico locale. “È paradossale che per rimediare a un atto così distruttivo si sia dovuta sacrificare l’acqua necessaria per i nostri campi. È un danno che si somma al danno”, ha denunciato Tutolo, citando le parole dei vertici di Acquedotto Pugliese: “Ogni goccia conta”.

L’ex sindaco di Lucera ha ricordato gli sforzi messi in campo negli anni per riqualificare le aree collinari e ottenere fondi per la loro rinaturalizzazione. “Vedere questo scempio spezza il cuore”, ha affermato. Secondo il consigliere, la situazione richiede una risposta immediata e corale da parte delle istituzioni, della politica, delle forze dell’ordine e della cittadinanza.

“Ringrazio tutti i volontari e operatori che sono intervenuti per spegnere le fiamme: il loro impegno è stato fondamentale”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di non rimanere inerti di fronte alla “distruzione sistematica del nostro patrimonio naturale”.

Il consigliere ha infine rivolto un appello diretto ai cittadini: “Chiunque abbia visto qualcosa di sospetto o possieda informazioni utili si rivolga alle autorità. Solo con la collaborazione di tutti possiamo fermare questa distruzione”. Secondo Tutolo, è necessario trasformare l’indignazione in azione concreta, rafforzando una rete attiva di vigilanza e tutela del paesaggio, partendo dall’impegno quotidiano di ciascuno.

