Incendio ad un’azienda di Alezio, si sospetta il dolo

Indagini in corso su un incendio, avvenuto poco dopo l'una, nel capannone della Novalaes di Alezio, azienda situata sulla provinciale per Taviano, specializzata in arredi e attrezzature per la ristorazione e i bar. Le fiamme hanno interessato del materiale depositato all'esterno del magazzino. Sul posto per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, per le indagini i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli e della stazione aletina. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'edificio che chiariranno l'origine del rogo. Il danno, tutto sommato, è stato contenuto.