Incendio ad Aradeo: auto distrutta, danni a un palazzo

ARADEO (Lecce) – Un incendio divampato nella notte in via Giacomo Matteotti ha distrutto un’Opel Insignia parcheggiata, causando danni anche a un palazzo di tre piani. Le fiamme hanno raggiunto la facciata e l’ingresso dell’edificio, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si estendesse ulteriormente. Non si registrano feriti. Sulle cause dell’incendio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

