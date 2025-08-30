30 Agosto 2025

Incendio a Terlizzi, nube nera, sindaco Bitonto: “chiudere le finestre e restare in casa”

Giovanni Sebastio 30 Agosto 2025
TERLIZZI (BA) – Un vasto incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, in un deposito di automobili a ridosso della strada provinciale 231, nel territorio di Terlizzi. Le fiamme hanno generato una densa e imponente nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza anche dalla carreggiata.

A causa della direzione del vento, il fumo si sta spostando verso Bitonto, spingendo il sindaco Francesco Paolo Ricci a lanciare un appello urgente alla cittadinanza: tenere le finestre chiuse e non sostare all’aperto, in attesa di rassicurazioni ufficiali dai Vigili del Fuoco, attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento.

La misura, al momento precauzionale, è stata adottata per tutelare la salute pubblica, in attesa di verifiche più approfondite sulla natura del materiale bruciato e la qualità dell’aria.

