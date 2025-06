Incendio a Sava trovato anziano carbonizzato

SAVA: Un uomo di 88 anni ha perso la vita in un incendio, in via Trieste, a Sava. È successo questa mattina intorno le 10e30.

I vigili del fuoco hanno trovato senza vita, carbonizzato, il corpo dell’uomo. Si trovava in camera da letto.

Era da solo nella sul appartamento quando si è sviluppato l’incendio. Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato il fuoco, si pensa ad un cortocircuito da presa elettrica.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Manduria che hanno spento le fiamme e purtroppo fatto la macabra scoperta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale di Sava e di Manduria, il Capitano Alessandro Torto e il sindaco di Sava, Gaetano Pichierri.

