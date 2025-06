Incendio a San Pietro in Bevagna: fiamme nella zona del Chidro

SAN PIETRO IN BEVAGNA: È divampato un incendio nella zona del fiume Chidro, a San Pietro in Bevagna marina di Manduria.



Le fiamme si stanno propagando rapidamente, alimentate dal vento.

Al momento non sono ancora note le cause del rogo. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Manduria, impegnate nelle operazioni di spegnimento per contenere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungano le abitazioni

L’area interessata è tra le più delicate del litorale messapico.

Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio.

