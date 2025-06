Incendio a Ostuni, la Polizia mette in salvo due famiglie

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia in servizio al Commissariato di Ostuni sono intervenuti in modo tempestivo per fronteggiare un vasto incendio divampato in contrada Tamburroni, una zona rurale del territorio ostunese.

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata di emergenza che segnalava fiamme altissime nei pressi di alcune abitazioni. L’incendio, propagatosi rapidamente, ha minacciato due nuclei familiari, entrambi con bambini piccoli presenti all’interno delle abitazioni.

Raggiunta con difficoltà la zona, priva di riferimenti precisi e poco accessibile, gli agenti hanno messo immediatamente in sicurezza le famiglie, evacuando l’intera area per scongiurare il rischio di conseguenze gravi, soprattutto a causa della presenza di bombole di gas liquido in prossimità delle fiamme.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli operatori hanno gestito l’emergenza evitando il peggio grazie alla rapidità di intervento e al coordinamento preciso con la Sala Operativa, che ha fornito indicazioni accurate sul luogo dell’incendio, nonostante la difficoltà di localizzazione della contrada.

L’intervento si è concluso con successo: nessuno ha riportato ferite e l’intera area è stata posta sotto controllo. Ancora una volta, l’interazione tra le forze di polizia e i soccorsi ha garantito un’azione salvavita in una situazione critica, ribadendo l’importanza della pronta risposta istituzionale nelle emergenze locali.

