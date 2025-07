Incendio a Metaponto, bruciati 295 ettari tra boschi e aree turistiche

A seguito del vasto incendio che ha interessato l’area di Metaponto di Bernalda il 9 luglio scorso, la Regione Basilicata ha completato un sopralluogo tecnico per la stima preliminare dei danni, condotto insieme al Raggruppamento Carabinieri Forestale Tutela della Biodiversità di Martina Franca. L’estensione totale dell’area colpita è stata stimata in circa 295 ettari, di cui oltre 45 ettari costituiti da superficie boscata.

Le fiamme hanno coinvolto zone di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, interessando non solo il patrimonio forestale, ma anche vaste superfici agricole, aree turistiche e strutture molto frequentate durante la stagione estiva. In alcuni tratti, l’incendio ha raggiunto la linea di costa generando preoccupazioni anche per la conservazione della biodiversità locale. La propagazione del rogo è stata favorita da condizioni meteo avverse e dall’assenza di fasce di protezione antincendio in aree private.

“Un evento drammatico che ha causato danni ingenti al patrimonio naturalistico, agricolo e turistico di un’area tra le più delicate e preziose della nostra regione – ha dichiarato Carmine Cicala, assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -. La Regione ha attivato tempestivamente i propri uffici per mettere in sicurezza le aree colpite e pianificare interventi basati su prevenzione e sostenibilità”.

La porzione di superficie boscata colpita è composta prevalentemente da Pino d’Aleppo, una specie in grado di rigenerarsi naturalmente anche dopo eventi estremi. L’analisi forestale ha confermato l’efficacia degli interventi di prevenzione attuati nelle aree demaniali e nella Riserva Statale, anche se non sufficienti a contenere un incendio di tale entità.

“Gli interventi previsti dal Progetto Generale di Forestazione 2025 hanno contribuito a contenere le fiamme nelle zone nord-occidentali. Tuttavia, è necessario potenziare le misure preventive nelle aree di interfaccia tra boschi e insediamenti turistici, agricoli o infrastrutturali”, ha aggiunto l’assessore.

Tra le azioni immediate adottate figurano la rimozione degli alberi morti o instabili, la potatura selettiva e la messa in sicurezza delle aree a rischio, con un’attenzione particolare al rafforzamento delle fasce antincendio nei pressi di campeggi, parcheggi e lidi.

L’Ufficio Foreste sta inoltre valutando l’accesso ai fondi previsti dalla Strategia Forestale Nazionale (Azione A.5) e l’attivazione di un bando regionale legato al CRS Basilicata – Misura SRD12 Azione 1, finalizzato all’acquisto di attrezzature per il contrasto attivo agli incendi da parte degli enti pubblici.

“Non è il momento della polemica, ma dell’azione. Stiamo lavorando per garantire la tutela del nostro territorio, sostenere le comunità colpite e costruire un modello di gestione forestale basato sulla prevenzione. La Basilicata deve diventare un esempio di resilienza e rigenerazione”, ha concluso Cicala.

