In fiamme uno storico bar nella notte, indagini in corso

Grande lavoro nella notte per i Vigili del Fuoco di Brindisi impegnati a domare un incendio divampato nello storico bar sito in via Vittorio Veneto all’incrocio con via Stazione, le due strade principali del paese. Il fatto è avvenuto poco dopo l’una. Sul posto, con i pompieri, anche polizia e carabinieri. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena dell’attentato ma i primi indizi raccolti farebbero pensare ad un episodio di origine dolosa. Più di qualcuno ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver sentito un boato contestualmente all’incendio.

