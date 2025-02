Salento, Notte di incendi: interventi dei Vigili del Fuoco a Maglie e Matino

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, intervenuti per due distinti incendi che si sono verificati nelle prime ore del 26 febbraio 2025 nei comuni di Maglie e Matino. Le squadre hanno operato per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte, evitando conseguenze più gravi.

Incendio in un deposito sportivo a Maglie

Il primo intervento è scattato intorno alle 01:55 a Maglie, in via Lecce, nei pressi del Campo Sportivo, dove un incendio è divampato all’interno di un deposito adibito al ricovero di attrezzature sportive e materiali vari.

Le fiamme, di forte intensità, hanno minacciato l’intera struttura, ma grazie al tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento, evitando danni maggiori e la propagazione ad altre aree. Dopo le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del deposito.

Autovettura in fiamme a Matino

Poco dopo, alle 03:27, un’altra squadra dei Vigili del Fuoco è stata chiamata per un secondo incendio, questa volta nel comune di Matino, in Strada Vicinale Via Vecchia Gallipoli 35, dove una Renault Kadjar è stata avvolta dalle fiamme.

Anche in questo caso, l’intervento dei pompieri ha permesso di domare l’incendio e scongiurare pericoli per persone e abitazioni vicine. L’auto è stata gravemente danneggiata, e restano da chiarire le cause del rogo.

Indagini in corso

Al momento, le cause di entrambi gli incendi sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle rispettive Stazioni, che hanno effettuato i rilievi del caso per comprendere l’origine dei roghi e verificare eventuali ipotesi di dolo.

Gli episodi accendono l’attenzione sulla sicurezza e sulle possibili cause degli incendi, mentre le autorità proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.

