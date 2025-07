Incendi nel Foggiano, Fallucchi: “Puglia impreparata, subito stato d’emergenza”

La provincia di Foggia è nuovamente colpita da un’emergenza incendi che ha già causato danni ambientali gravissimi. Tra le aree più duramente colpite, l’oasi naturalistica del Lago Salso, una delle più grandi e importanti del Mezzogiorno, è stata in larga parte distrutta nei giorni scorsi dalle fiamme.

Nelle ultime ore, nuovi focolai si sono sviluppati nei territori di San Giovanni Rotondo, Celenza Valfortore, Cagnano Varano e Capoiale. Per contrastare l’emergenza sono stati impiegati mezzi aerei provenienti da altre regioni: un canadair da Napoli Capodichino, due da Ciampino e uno da Genova, a causa dell’assenza in Puglia di una flotta aerea antincendio autonoma.

Sulla questione è intervenuta la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, che in una nota ha criticato la gestione dell’emergenza da parte della Regione Puglia: “La nostra Regione è una delle poche a disporre di un aeroporto dedicato alla Protezione civile, il Gino Lisa di Foggia, ma non possiede una propria flotta aerea. Questo comporta tempi di risposta rallentati, che si traducono in incendi non contenuti nell’immediato e in ettari di territorio andati in fumo”.

La senatrice ha riferito di essere in contatto diretto con il ministro Nello Musumeci, che sta seguendo l’evolversi della situazione dall’estero. Fallucchi ha poi evidenziato il mancato utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati dalla Regione per la lotta agli incendi: “La Protezione civile non riesce a impiegare questi fondi perché la gara è ancora bloccata. Eppure, l’articolo 163 del Codice dei Contratti consente in situazioni di emergenza come questa l’affidamento in somma urgenza”.

Infine, la senatrice ha sollecitato il capogruppo regionale Renato Perrini a chiedere chiarimenti al responsabile della Protezione civile regionale e a spingere la Giunta a richiedere al Governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza.

