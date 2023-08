Incendi in Salento, distrutta una serra a Taviano

Torna a preoccupare in Salento il fronte degli incendi. Sono due quelli divampati poche ore fa a Taviano. Il primo si è verificato lungo la strada statale 274: a bruciare sterpaglie ed alcuni alberi interessando anche una serra che è andata distrutta. Il fumo ha creato disagi anche alla circolazione stradale. Il secondo incendio è divampato in una zona periferica in prossimità di viale Regina Margherita a ridosso della linea ferroviaria e di alcuni capannoni. Durante le operazioni di spegnimento è stata rinvenuta una bombola di gpl, messa subito in sicurezza dai vigili del fuoco, per impedirne l’esplosione

