Incendi, in Puglia divorati già circa 7mila ettari di vegetazione

BARI – È “incalcolabile” il danno all’ecosistema in Puglia con gli incendi che nell’estate 2025 hanno già divorato 6.941 ettari di vegetazione, con Foggia che risulta la provincia più colpita, con 4.804 ettari ‘mangiati dal fuoco’. È la Coldiretti Puglia a tracciare il bilancio dei roghi registrati in Puglia dal primo giugno al 10 agosto.

Come ogni anno la provincia di Foggia “vive lo sfregio – denuncia Coldiretti Puglia – perpetrato ai danni di un territorio straordinario, dove le fiamme mandano in fumo interi campi di grano, alberi, colture “.

Il Tacco d’Italia “ospita numerose foreste e parchi naturali che custodiscono un’incredibile quantità di specie vegetali e animali, ma anche le Foreste del Gargano nell’omonimo Parco nazionale, nei suoi 118 mila ettari comprende ambienti tanto diversi tra loro come i laghi salmastri di Lesina e Varano, le Isole Tremiti e siti archeologici come la Grotta Paglicci. Nella zona più interna del Parco si trova la Foresta Umbra che ospita oltre 2.000 specie vegetali, le cui faggete, dal 2017, sono entrate a far parte del patrimonio Unesco. Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo”, conclude Coldiretti secondo cui “serve una strategia sia per la riforestazione, ma anche per difendere foreste e macchia”.

