Incendi in Capitanata, De Leonardis: “disastri ambientali annunciati”

Foggia – Incendi in Capitanata, De Leonardis (FdI): “Disastri ambientali annunciati per la miopia di Emiliano: Puglia senza canadair e Arif senza uomini e mezzi”

“Il devastante incendio che ha colpito più di 150 ettari di pineta e macchia mediterranea a Marina di Chieuti nelle scorse ore, senza dimenticare gli incendi che hanno interessato contemporaneamente anche il Gargano, riporta a galla un altro degli innumerevoli problemi mai risolti dalla Regione Puglia che, di fatto, consegna l’immagine della impotenza di fronte ad eventi drammatici come quelli che hanno interessato la provincia di Foggia soltanto poche ore fa”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “L’esiguità del personale Arif, che svolge un lavoro encomiabile con pochi mezzi a disposizione, non permette una adeguata manutenzione delle aree boschive. Si pensi, ad esempio, alla bonifica e pulizia del sottobosco e tante altre tipologie di lavori che pure possono contribuire a limitare i danni in caso di incendi che, invece, si trasformano in disastri ambientali con danni irreversibili. E ancora: nelle scorse settimane la Giunta Emiliano ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro per dotarsi di una flotta autonoma di canadair e coprire così il servizio fino al 2028. Peccato che, appunto, Emiliano si sia destato dal torpore solo poche settimane fa, appunto, con l’estate ormai alle porte che non collima propriamente con i tempi tecnici ed amministrativi propri dell’espletamento di un bando per l’affidamento del servizio le cui gare, peraltro, sarebbero andate deserte. La Puglia – come peraltro avevamo denunciato nei giorni scorsi come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – è una delle tre regioni italiane a non essersi ancora dotata di una flotta aerea antincendio. Col risultato che, purtroppo, le mani criminali dei piromani e la scarsa tempestività di intervento degli aerei antincendio che, purtroppo, devono arrivare da fuori regione, ci lasciano sgomenti nel dover commentare un altro doloso disastro ambientale annunciato. Anche in questo caso, come in quello della crisi idrica, Emiliano, Pd e M5S dimostrano di non avere una visione di governo efficace del territorio e di non possedere quella capacità programmatica che serve per risolvere definitivamente e tempestivamente problemi atavici e che il centrosinistra ha reso ormai cronici”, conclude De Leonardis.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts