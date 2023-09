Incendi Iacovone: Dario Iaia, ‘Verificare salubrità dell’aria’

“L’enorme colonna di fumo che per due giorni circa ha invaso il quartiere Salinella ha creato una cappa in zona, rendendo l’aria pesante e irrespirabile. Mi rivolgo perciò alle autorità competenti e in particolare all’Arpa Puglia affinché vengano avviate immediate verifiche sullo stato di salubrità di quei luoghi, così come i cittadini chiedono con legittima preoccupazione”.

Lo dichiara in una nota il deputato Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, dopo gli incendi che domenica sera e di martedì mattina hanno interessato lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

“Eventi che hanno messo a dura prova gli uomini delle forze dell’ordine intervenuti per mettere in sicurezza l’area dello stadio e i vigili del fuoco il cui lavoro è stato veramente straordinario – aggiunge Iaia -. Nonostante le diverse criticità legate alla situazione, sono stati tutti molto attenti e professionali sia nell’evitare tafferugli e sia nel fare in modo che nessuno si facesse male”

”Ora, però, al netto delle indagini in corso che serviranno a individuare i responsabili dell’accaduto e a verificare anche se quel materiale altamente infiammabile dovesse essere accatastato lì con i danni economici che ne sono derivati, resta un aspetto da affrontare con urgenza: quello della salubrità dell’aria nel quartiere Salinella”, conclude Dario Iaia.

