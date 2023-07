Incendi: Fns Cisl, ‘Vigili del fuoco in forte difficoltà, Governo intervenga’

“I Vigili del Fuoco sono nuovamente in forte difficoltà. Gli uomini e le donne del Corpo Nazionale stanno affrontando in queste ore incendi e le conseguenze del maltempo in un Paese che sembra diviso in due dagli spaventosi effetti del cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato in una nota Massimo Vespia, segretario generale della Fns Cisl.

“A questo si aggiunga il numero crescente di interventi di carattere ordinario garantito quotidianamente dai VVF – spiega Vespia -. Ciò che emerge, nonostante l’impegno eccezionale del corpo, è l’insieme delle criticità nel gestire il tutto con una insostenibile esiguità degli organici attualmente a disposizione del Cnvvf. Il raddoppio dei turni del personale non può continuare ad essere la soluzione per affrontare situazioni così devastanti. Così facendo, si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e quella dei Vigili del fuoco”.

”La Fns Cisl chiede, ancora una volta, un pronto e definitivo intervento da parte del governo. Occorre un potenziamento degli organici e degli automezzi con una misura normativa straordinaria”. “Gli attestati di stima e le pacche sulle spalle non bastano di più: ai Vigili del fuoco servono fatti e non parole”, conclude Vespia.

