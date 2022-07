SPINAZZOLA – Un incendio esteso su circa 150 ettari, di cui circa 10 boschivi, e’ divampato nel primo pomeriggio a Spinazzola, nel Nord Barese, in zona Masseria

Cavone in direzione Gravina in Puglia. Nel territorio ai confini con le fiamme ci sono alcune masserie. Sul posto sono al lavoro una quarantina di unita’ di vigili del fuoco, Arif, Protezione civile, carabinieri forestali e volontari. Altri due roghi stanno interessando altrettante zone della Puglia: uno a San Marco in Lamis (Foggia), esteso su circa dieci

ettari, con l’intervento di due Fire Boss da Grottaglie (Taranto) e una ventina di unita’ antincendio; l’altro ad Andria (BAT), in contrada Bagnoli, dove bruciano circa dieci ettari e

per spegnere le fiamme sono al lavoro una trentina di unita’ da

terra.