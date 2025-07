Incendi, bando Regione Puglia per elicotteri

BARI – Si conoscerà a breve l’esito della gara bandita dalla della Protezione civile della Puglia per dotare la regione di una flotta di velivoli antincendio. I termini per partecipare alla gara da 7 milioni 800mila euro, pubblicata il 16 giugno scorso, sono scaduti ieri e quindi nei prossimi giorni saranno valutate le offerte pervenute. Il servizio richiesto riguarda la fornitura di elicotteri per tre anni, a partire dall’avvio dell’esecuzione del contratto.

L’operatore economico deve avviare l’esecuzione del servizio entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività. Questo è il terzo tentativo da parte della Regione Puglia di reperire mezzi idonei al contrasto e alla prevenzione degli incendi, i precedenti due bandi sono, infatti, andati deserti. La preoccupazione di avere la Puglia priva di mezzi aerei è stata espressa oggi anche dal capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano, in commissione parlamentare per Contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, soprattutto in relazione al delicato paesaggio ad alta densità arborea delle Isole Tremiti.

