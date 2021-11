LECCE – È stato Inaugurato il murales Iolochiedo realizzato da Amnesty International, in collaborazione con il Comune di Lecce, l’Università del Salento e l’Ites A. Olivetti di Lecce per promuovere l’introduzione del principio del consenso nel codice penale, in relazione alla definizione dello stupro.

“Ringrazio Amnesty per aver donato alla città quest’opera che è portatrice di un duplice messaggio: omaggia figure importanti, che con la loro determinazione hanno scritto pagine importanti nella lotta per la dignità delle donne e degli uomini – ha dichiarato l’assessora al Welfare Silvia Miglietta – e rilancia la campagna di Amnesty per giungere ad una più chiara e stringente normativa che definisca il reato di stupro. Siamo felici che la realizzazione dell’opera sia stata affidata a 167b street, il cui lavoro artistico, portatore di messaggi di valenza sociale e culturale, è capace di parlare alla cittadinanza diffusa”.