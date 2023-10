Inaugurato il “Parco della Conoscenza” dedicato agli studenti di UniSalento

Lecce – E’ stato inaugurato, presso l’Azienda agricola sperimentale Sant’Anna del Centro Agricoltura e Ambiente del CREA a Monteroni di Lecce, il “Parco della conoscenza”: su un terreno di circa due ettari, grazie alla Fondazione “Sylva” sono state messe a dimora 842 piante fra specie arboree (Leccio, Quercia Spinosa, Quercia Vallonea e Sughera) e arbustive autoctone del Salento, facendo nascere così una nuova area verde dedicata alla comunità degli Alunni (i laureati e le laureate) dell’Università del Salento e con una forte valenza scientifica, in quanto vero e proprio “laboratorio a cielo aperto” per studiare le coltivazioni in agroforestry e le sue ricadute agronomiche e ambientali.

