BARILE – Inaugurata presso la Pro Loco Barile la mostra fotografica “La Shembria di Barile – Maria Santissima di Costantinopoli – foto delle processioni dal 1912 al 2022” con il patrocinio di Apt Basilicata, Comune Di Barile, Ente Pro Loco Basilicata Aps e Parrocchia Santa Maria delle Grazie Barile.

All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco Antonio Murano, il Parroco Don Davide Endimione, il curatore della raccolta di foto storiche Antonio Volonnino e il Presidente della Pro Loco Barile Rocco Franciosa. Il Sindaco di Barile Murano nel suo intervento ha rivolto un plauso alla Pro Loco per l’impegno di valorizzazione delle tradizioni culturali barilesi. Il parroco Don Davide Endimione ha sottolineato “custodire la memoria è elemento fondamentale per mantenere viva una comunità e ringraziamo i promotori che ci consegnano la storia dell’antica festa patronale testimoniando la devozione del popolo barilese alla Vergine di Costantinopoli”. Il Presidente Pro Loco Barile Rocco Franciosa ci ha tenuto a rimarcare “grazie al patrocinio dell’Apt Basilicata, del Comune e della Parrocchia, consegniamo un lavoro amatoriale di valorizzazione della tradizione popolare per far rivivere l’emozionante viaggio nel tempo delle storiche processioni della Shembria di Barile per le vie del centro storico fino al Santuario della Madonna di Costantinopoli. Ringraziamo – ha concluso il Presidente Franciosa – il socio Antonio Volonnino per l’impegno di catalogazione delle foto storiche e per la preziosa collaborazione organizzativa le corsiste dello stage Marketing Turistico a cura di Studiodomino Formazione e Alta Formazione Potenza, Alessandra Altomonte, Mariolina Luongo, Lidia Picone e Franca Villone che hanno curato l’allestimento della mostra e la realizzazione del catalogo”.

La mostra fotografica sarà visitabile fino al 4 giugno 2023 presso la sede Pro Loco Barile in Piazza Dalla Chiesa la mattina dalle ore 11 alle 13 e dalle 18 alle 2

